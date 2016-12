La regione Sicilia non paga, la villa del Gattopardo costretta a chiudere per 50 centesimi

A Villa Piccolo, splendida residenza a Capo d'Orlando, sulla costa tirrenica a metà strada tra Palermo e Messina, è nato il romanzo "Il Gattopardo". Giuseppe Tomasi di Lampedusa la scelse per la sua posizione di fronte al mare, con vista proprio sull'Isola di Salina di cui il protagonista Fabrizio è il principe. Adesso questa dimora che ospita anche un'importante casa museo ha annunciato la chiusura. La Fondazione che la gestisce ha fatto sapere di non riuscire più a far fronte ai debiti. Non sono ancora arrivati i soldi dovuti dalla Regione Siciliana dopo l'organizzazione di una mostra in comune, nel 2015. Da Palermo hanno fatto sapere, che la voglia di pagare c'è ma i conti non tornano per 50 centesimi e bisogna quindi aspettare il riconteggio.