Favignana, tre detenuti evasi stanotte dal carcere: si sono calati con le lenzuola | "Hanno raggiunto la terraferma"

Intorno alle 3 di stanotte tre uomini sono evasi dal carcere dell'isola di Favignana, sembra dopo aver segato le sbarre. La notizia è stata confermata dalla direzione del penitenziario. Il sindacato Sappe giudica quanto accaduto "un evento irresponsabile e gravissimo", per il quale sono già in corso le operazioni di polizia dei nostri agenti per la cattura degli evasi. Secondo fonti del Dap, i tre detenuti evasi avrebbero già raggiunto la terraferma.