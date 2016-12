Emergenza migranti, Alfano: "Serve presto un accordo tra l'Ue e la Libia"

Si tratta di migranti recuperati in mare in diverse operazioni di soccorso. La nave giunta a Taranto è un'imbarcazione militare spagnola.



Domenica a Reggio Calabria nave con 45 salme - Arriverà domenica mattina a Reggio Calabria la nave Vega con a bordo 629 migranti e i 45 cadaveri. Tra i sopravvissuti ci sono 419 uomini, 138 donne e 72 minori di varia nazionalità (Pakistan, Libia, Senegal Eritrea, Nigeria, Siria, Marocco e Somalia).



Papa: "Migranti non sono un pericolo, sono in pericolo" - "I migranti non sono un pericolo, ma sono in pericolo". Lo ha detto il Papa durante l'incontro con i piccoli del "Treno dei bambini", iniziativa quest'anno dedicata a 500 piccoli migranti arrivati in Vaticano a bordo di un Frecciargento partito da Vibo Valentia.



Alfano: "Serve un accordo tra l'Ue e la Libia" - Per fronteggiare l'emergenza immigrazione "occorre un accordo rapido con la Libia e con i Paesi africani da parte dell'Europa". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Angelino Alfano. Sugli sbarchi, ha aggiunto, "al momento c'è un allineamento tra i dati di quest'anno e i dati dello scorso anno. Questo però non ci fa dire che tutto va bene, ci mancherebbe. Ci fa dire invece che queste continue azioni di soccorso stanno a dimostrare che occorre un accordo rapido con la Libia e con i paesi africani da parte dell'Europa". "Ora in Libia c'è un governo - ha ribadito - e dunque serve un accordo serio per riuscire ad arginare le partenze".



"Le numerose vittime sono la prova di quanto l'Ue sia lontana" - "Tutte le vittime che stiamo raccogliendo in mare sono la prova di quanto ancora l'Europa sia lontana e indietro nel rapporto con i paesi dell'Africa", ha tuonato Alfano. "I tanti morti che dovremo ancora raccogliere in mare, chissà quanti sarebbero se dovessimo fare le scelte che qualcuno ci consiglia", ha concluso criticando anche coloro che chiedono un diverso approccio rispetto alla politica dell'immigrazione.



Nave marina soccorre gommone con 101 migranti - Intanto la Marina militare ha reso noto che la "nave Bettica ha soccorso un gommone con 101 migranti".



Testimoni: giovedì altro naufragio, centinaia di dispersi - Un altro naufragio si sarebbe verificato giovedì, nel Canale di Sicilia, con centinaia di dispersi. Lo rende noto Giovanna Di Benedetto, portavoce di Save the Children, i cui operatori hanno raccolto le testimonianze, da verificare, dei superstiti, sbarcati a Pozzallo dalla nave Argo 29.