Disabili occupano la sede della Regione Sicilia, Pif contro Crocetta: "Si dimetta"

C'è anche il regista-attore Pier Francesco Diliberto, alias Pif, al fianco dei disabili che hanno manifestato contro la presidenza della Regione Sicilia. Alcune associazioni hanno organizzato la protesta sull'onda del caso che ha travolto l'assessore regionale al lavoro Gianluca Miccichè, costretto a dimettersi per aver lasciato due fratelli disabili per ore in anticamera. "Se non è capace di dare a queste persone i soldi che spettano loro, si dimetta", ha detto Pif parlando al telefono con il presidente regionale, Rosario Crocetta.