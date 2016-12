Denise Pipitone, la madre: "Non molleremo, continueremo a cercarti"

"Mia piccola Denise, continueremo a cercarti sempre, non molleremo mai". Lo scrive, in una lettera pubblicata sul blog cerchiamodenise.it , Piera Maggio , mamma di Denise Pipitone , rapita 11 anni fa, il primo settembre 2004, mentre giocava sul marciapiedi di casa a Mazara del Vallo . Con il passare del tempo la burocrazia ha trasformato il nostro dolore in azioni meccaniche quasi a dimenticare che dietro questo dramma esiste la tua stessa vita", afferma.

La piccola scomparve mentre giocava sul marciapiedi di casa, tra le vie Castagnola e La Bruna. Della bambina, che all'epoca non aveva compiuto neppure 4 anni essendo nata il 26 ottobre 2000, da quel giorno si è persa ogni traccia.



Per quel sequestro è in corso a Palermo un processo di appello nel quale è imputata la sorellastra di Denise, Jessica Pulizzi (le due giovani hanno in comune il padre, Piero Pulizzi), che in primo grado è stata assolta dal Tribunale di Marsala dall'accusa di concorso nel sequestro. La sentenza di appello ora è attesa per il 2 ottobre.



"L'1 settembre 2004 la nostra vita è cambiata", prosegue ancora nella sua lettera Piera Maggio che punta il dito contro le lentezze oltre che della burocrazia anche della giustizia. "Defraudata - aggiunge - dall'amore di mia figlia, ferita giornalmente da una apparente normalità giudiziaria e da un finto perbenismo mi chiedo come mai sono trascorsi tutti questi anni e chissà quanti ancora, perché si giunga a una vera verità e a una lenta e tanto attesa giustizia".



Piera Maggio, che non ha mai perduto la speranza di potere riabbracciare viva la figlia, conclude: "La nostra forte speranza di riabbracciare Denise è dentro di noi, aldilà del pensiero di alcuni. Noi vogliamo che i mostri vengano assicurati alla giustizia e non lasciati liberi di vivere una vita indisturbati, sapendo di aver fatto del male".