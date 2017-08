Danni alla statua di Falcone, polizia di Stato: "La restauriamo noi"

L'associazione nazionale dei funzionari della polizia di Stato si è impegnata a restaurare il busto di Falcone danneggiato a Palermo. "In una realtà complessa come quella siciliana i simboli rappresentano qualcosa di importante", ha affermato il segretario nazionale Enzo Marco Letizia. "Non solo riteniamo essenziale ricollocare il busto del giudice Falcone - ha aggiunto - ma crediamo sia significativo che a farlo siano dei funzionari di polizia".