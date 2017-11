Catturati i tre detenuti evasi dal carcere di Favignana Ansa 1 di 7 Ansa 2 di 7 Ansa 3 di 7 Ansa 4 di 7 Ansa 5 di 7 Ansa 6 di 7 Ansa 7 di 7 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

I tre evasi - Gli evasi sono tre detenuti di "peso": si tratta di Adriano Avolese, 36 anni, condannato all'ergastolo per omicidio, Giuseppe Scardino, 41 anni, condannato a 15 anni per una serie di rapine violente e per il tentativo di omicidio di un poliziotto a Scoglitti, frazione di Vittoria (Rg), e il suo amico e complice Massimo Mangione, 37 anni, condannato a 12 anni e 8 mesi, per gli stessi reati. Erano in cella insieme da qualche mese.



Le ricerche - Subito dopo la fuga era scattata la caccia in tutta l'isola. Secondo le forze dell'ordine, infatti, difficilmente i tre evasi potevano avere lasciato Favignana, anche perché quella notte le condizioni del mare erano proibitive. Le ricerche si erano quindi concentrate in tutti gli anfratti e i possibili rifugi che offre l'isola.



La cattura - I tre evasi stavano tentando di abbandonare l'isola rubando un gommone quando sono stati bloccati da una pattuglia composta da quattro militari dell'arma che li hanno sorpresi nei pressi del porto. Uno dei tre, Massimo Mangione, è riuscito a darsi nuovamente alla fuga lanciandosi in mare. A questo punto sono state mobilitate tutte le forze dell'ordine presenti sull'isola che hanno illuminato il tratto di mare. Dopo avere riguadagnato la riva, Mangione ha cercato di allontanarsi a piedi ma è stato catturato dai carabinieri e dalla polizia penitenziaria che hanno seguito le tracce lasciate sul terreno dagli indumenti bagnati.