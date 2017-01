Catania, irrompono al Pronto soccorso e picchiano il medico di turno

Rispettando il segreto personale, un medico dell'ospedale Vittorio Emanuele di Catania non ha voluto rivelare le generalità di una paziente di 16 anni e per questo, un gruppo di nove persone lo ha aggredito e picchiato all'interno della struttura snaitaria. A capitanare il gruppo c'era Mauro Cappadonna, 47enne pregiudicato e noto alle forze dell'ordine, proprietario della macchina danneggiata nell'incidente stradale in cui era rimasta coinvolta la sedicenne.