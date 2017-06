Catania, denunciò il marito che poi la uccise: condannati i pm

Sono stati condannati i magistrati che lasciarono in condizioni di agire Saverio Nolfo, denunciato 12 volte per aggressione dalla moglie Marianna Manduca, poi uccisa dall'uomo a Palagonia (Catania). La Corte d'appello di Messina ha stabilito che ci fu dolo e colpa grave nell'inerzia dei pm che, dopo i primi segnali di violenza, non trovarono il modo di fermare quell'uomo. Nolfo è oggi in carcere dove sta scontando 20 anni per omicidio.