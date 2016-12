Catania, bimbo di 18 mesi muore dopo vaccino anti-meningite

E' morto a 18 mesi dopo che, tre giorni prima, gli era stato somministrato un vaccino contro la meningite. Si tratta dell'antimeningococco del tipo C. Il decesso è avvenuto in un'abitazione di Palagonia (Catania) e la Procura sta indagando per stabilire le cause. E' già stata disposta l'autopsia, mentre i carabinieri del Nas di Catania dovranno accertare se la morte sia dovuta al vaccino a un'altra ragione.