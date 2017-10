Catania, 71enne ucciso e gettato in un tombino: fermati il "figliastro" e un amico

Svolta nelle indagini sulla morte di un 71enne, Domenico Citelli , trovato avvolto in un sacco all'interno di un tombino vicino alla sua casa a Pedara, in provincia di Catania . Per l'omicidio sono stati fermati il "figliastro" e un amico , entrambi minorenni. I carabinieri avevano da subito escluso la pista della criminalità organizzata. La vittima è stata uccisa con un un colpo di fucile alla testa.

I reati contestati sono di omicidio aggravato premeditato in concorso e occultamento di cadavere. Il delitto sarebbe dovuto ai forti contrasti tra Citelli e il figlio della moglie della vittima: la donna era andata via di casa da tempo mentre il ragazzo era rimasto a vivere con il patrigno.



A eseguire i rilievi nella villa del 71enne, che era originario di Catania, i carabinieri del reparto scientifico. Il delitto è avvenuto in una zona al confine tra i Comuni di Pedara e Nicolosi, abitata da persone che qui trascorrono le loro vacanze o da catanesi che in quest'area hanno la casa di villeggiatura.