Caltanissetta, ferisce rivale in amore e si uccide a 23 anni

Tragedia della gelosia in provincia di Caltanissetta. A Niscemi un giovane di 23 anni ha ferito il rivale in amore , di 19 anni, sparandogli a un piede e poi è scappato in auto dove si è ucciso. E' accaduto nel quartiere San Giuseppe, alla periferia del paese. Il protagonista, Antony Mangiapane , 23 anni, ha puntato l'arma alla testa e si è ucciso. Il ferito, Salvatore Fidone, che guarirà in pochi giorni, è stato soccorso dalla ragazza contesa.

Mangiapane, roso dalla gelosia, avrebbe covato da tempo la vendetta. Ma dopo aver sparato al rivale, preso dallo sconforto per il grave gesto, ha deciso di suicidarsi. Il corpo è stato trovato in fin di vita in contrada Canale, dove polizia e carabinieri, che erano sulle sue tracce, lo hanno raggiunto. Ma per lui non c'èstato nulla da fare.