Cadavere in avanzato stato di decomposizione trovato nel Catanese

Il cadavere di un uomo, ancora non identificato perché in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato alla periferia di Biancavilla, nel Catanese. Gli investigatori stanno cercando di verificare se vi siano collegamenti con la scomparsa di un giovane, dalla zona di Santa Maria di Licodia, di cui non si hanno notizie da agosto. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta.