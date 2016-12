Augusta, parroco legge i nomi dei morti di cancro: Curia infuriata

Don Palmiro Prisutto, parroco di Augusta (Siracusa), legge ogni ultima domenica mese a messa una lunga lista di nomi di vittime di cancro, particolarmente numerose nella zona in cui esercita il suo ministero. Lo fa per tenere alta l'attenzione ma per ora pare sia finito nel mirino della Curia che ne chiede le dimissioni ufficialmente per "non aver fatto gli interessi di sette Confraternite megaresi".