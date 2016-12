foto Ansa

23:38

- Un pullman sul quale viaggiavano 15 bambini in gita scolastica, ha preso fuoco nella galleria Tremonzelli, sull'autostrada Palermo-Catania. I passeggeri, secondo i primi accertamenti, sarebbero stati fatti scendere e messi in salvo dall'autista di un altro autobus che viaggiava sull'autostrada. Poco dopo l'evacuazione, il pullman è esploso. L'autostrada è chiusa, alcuni automobilisti che si trovavano in galleria sarebbero rimasti intossicati.