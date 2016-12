Trattativa Stato-mafia, i pm citano a deporre Giorgio Napolitano e Carlo Azeglio Ciampi

foto Ansa Correlati Stato-mafia, il gip: "Intercettazioni distrutte"

Borsellino, Napolitano deporrà a processo 16:24 - I pubblici ministeri di Palermo, che indagano sulla trattativa Stato-mafia, hanno citato come teste al processo, che si aprirà il 27 maggio in corte d'assise, il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Nella lista testi anche il presidente del Senato, Pietro Grasso, e l'ex capo dello Stato, Carlo Azeglio Ciampi. - I pubblici ministeri di Palermo, che indagano sulla trattativa Stato-mafia, hanno citato come teste al processo, che si aprirà il 27 maggio in corte d'assise, il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Nella lista testi anche il presidente del Senato, Pietro Grasso, e l'ex capo dello Stato, Carlo Azeglio Ciampi.

I testi citati dai pm sono in tutto 180. Tra i chiamati a deporre anche l'ex pg della Cassazione Vitaliano Esposito. La citazione di Napolitano, peraltro preannunciata nei giorni scorsi, come quella degli altri testimoni indicati dalla Procura, deve essere valutata dalla corte d'assise che celebra il processo e che deciderà se ammettere le citazioni.



Oggi sono state depositate anche le liste testi del legale degli ufficiali dell'Arma Mario Mori, Giuseppe Dedonno e Antonio Subranni e dell'ex ministro Nicola Mancino.



Brunetta: "Ora riforma intercettazioni" - "Non è normale che si facciano intercettazioni sul Capo dello Stato" o, come in passato per Silvio Berlusconi, sul premier. "Per questo occorre una riforma del sistema delle intercettazioni per limitare gli abusi e una nuova regolazione dei poteri dell'ordine giudiziario". Così il capogruppo Pdl alla Camera, Renato Brunetta.