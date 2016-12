Il divertimento sbarca al Sud: ecco Etnaland

foto Ufficio stampa Correlati Le foto del parco dei divertimenti 11:34 - Le pendici dell'Etna sono pronte a trasformarsi nella più grande città del divertimento del Sud Italia. Il progetto, Etnaland Themepark, è dell'imprenditore catanese Francesco Russello: venticinque attrazioni, un investimento da 50 milioni di euro che porterà 200 nuovi posti di lavoro, e consulenti del calibro di Eckart Schulz, già direttore tecnico di Disneyland Paris. Il parco, che si trova a Belpasso, nel Catanese, sarà inaugurato il 19 aprile. - Le pendici dell'Etna sono pronte a trasformarsi nella più grande città del divertimento del Sud Italia. Il progetto, Etnaland Themepark, è dell'imprenditore catanese Francesco Russello: venticinque attrazioni, un investimento da 50 milioni di euro che porterà 200 nuovi posti di lavoro, e consulenti del calibro di Eckart Schulz, già direttore tecnico di Disneyland Paris. Il parco, che si trova a Belpasso, nel Catanese, sarà inaugurato il 19 aprile.

Le attrazioni - Il parco offrirà soluzioni per grandi e piccini, per i più spericolati e per chi vuole divertirsi con tutta la famiglia. Tra le attrazioni più spettacolari vi sono Etnaland Tower, la torre che vi sparerà a sessanta metri per poi lasciarvi precipitare a grande velocità, il coaster The Storm, un treno "acrobatico" che viaggia a oltre cento chilometri all'ora, considerato dagli addetti ai lavori fra le attrazioni più spettacolari d'Europa, e il Castello di Ciclopino, dal nome della mascotte del Parco, l'area dedicata ai più piccoli con tante soluzioni a misura di bimbo.



Russello: "Tra le migliori strutture europee" - "Siamo orgogliosi di aver dato alla Sicilia e al Mezzogiorno d'Italia un Parco, il Themepark che per dimensione, qualità delle attrazioni, innovazione tecnologica e bellezza è al livello delle migliori strutture italiane ed europee", ha spiegato Francesco Russello, direttore di Etnaland. L'imprenditore, che nella sua carriera vanta anche l'apertura del primo agriturismo in Italia, non nasconde la soddisfazione. "Abbiamo realizzato una struttura che presenta un crescendo di attrazioni per coinvolgere tutti gli ospiti, grandi e piccoli, cercando di unire soluzioni tecnologiche all'avanguardia, un originale senso estetico e quel tocco unico che nasce dal nostro carattere siciliano, dalla storia e dalla bellezza della nostra isola".



Porterà 200 nuovi posti di lavoro in Sicilia - Al di là del divertimento, il progetto ha un'importante ricaduta occupazionale sulla Sicilia e sul Sud, con la creazione di duecento nuovi posti di lavoro destinati in prevalenza ai giovani. Il nuovo Parco, inoltre, si affianca e in parte integra Etnaland Acquapark, struttura realizzata nel 2001, che anche nell'ultima stagione ha confermato un importante trend di crescita con un fatturato di oltre 8 milioni di euro e circa trecentomila presenze nei due mesi di apertura.