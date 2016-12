Lampedusa, morti due immigrati

foto LaPresse 07:15 - Due immigrati sono morti per ipotermia a bordo di una motovedetta della Guardia costiera italiana. I due, insieme ad altre 88 persone, avevano tentato di raggiungere Lampedusa su un gommone; soccorsi e trasbordati sull'unità italiana, le loro condizioni erano però troppo gravi e non ce l'hanno fatta a giungere a terra. - Due immigrati sono morti per ipotermia a bordo di una motovedetta della Guardia costiera italiana. I due, insieme ad altre 88 persone, avevano tentato di raggiungere Lampedusa su un gommone; soccorsi e trasbordati sull'unità italiana, le loro condizioni erano però troppo gravi e non ce l'hanno fatta a giungere a terra.

Il gommone, salpato dalle coste africane e diretto a Lampedusa, era stato avvistato nel primo pomeriggio di ieri in precarie condizioni di navigazione da una nave della Marina militare italiana, il cui equipaggio aveva prestato i primi soccorsi in attesa dell'arrivo di una motovedetta della Guardia costiera.



Gli immigrati sono stati quindi trasferiti su quest'ultima: alcuni di loro erano in condizioni di salute precaria a causa della lunga e difficile navigazione. Due di loro, entrambi uomini, nonostante l'assistenza prestata dai militari della motovedetta, sono morti per un grave stato di ipotermia dovuto alle molte ore trascorse sul gommone.