Trapani, schianto in autostrada: grave ragazza

Uno scontro tra un pullman che trasportava una scolaresca e un grosso autoarticolato è avvenuto stamattina sull'autostrada A29, Palermo-Mazara del Vallo (Trapani). Undici i feriti. Sul posto è atterrato anche un elicottero, che ha soccorso una ragazza in gravi condizioni. L'incidente si è verificato all'uscita dalla galleria Santa Ninfa. Oltre al personale del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco.

Secondo la polizia, sono rimasti feriti dieci studenti e l'autista del pullman. La ragazza portata via in elicottero è stata trasferita all'ospedale Civico di Palermo. La giovane ha riportato un trauma cranico facciale e viene tenuta in coma farmacologico.



La ricostruzione dell'incidente - Lo schianto è avvenuto intorno alle 8,20 lungo la A29. Sul pullman privato viaggiavano alcuni studenti di Salemi diretti al Liceo Scientifico di Castelvetrano. Secondo una prima ricostruzione il bus avrebbe tamponato un Tir che trasportava un bobcat (un mezzo pesante utilizzato per la rimozione della terra) che è piombato sul mezzo sul quale viaggiavano gli studenti.



L'autostrada è stata chiusa dallo svincolo di Salemi: si rientra da Santa Ninfa.