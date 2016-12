Bimbo azzannato da un rottweieler, è grave

foto Afp 20:16 - Un bambino di 8 anni è stato aggredito nel giardino di casa dal rottweiler della sua famiglia a Terrasini (Palermo). Trasportato al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Cervello, le sue condizioni sono apparse subito gravi: ha ferite profonde al volto, alla testa e alla pancia. Il piccolo è tuttora in prognosi riservata. - Un bambino di 8 anni è stato aggredito nel giardino di casa dal rottweiler della sua famiglia a Terrasini (Palermo). Trasportato al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Cervello, le sue condizioni sono apparse subito gravi: ha ferite profonde al volto, alla testa e alla pancia. Il piccolo è tuttora in prognosi riservata.

Il piccolo è stato operato d'urgenza dai chirurghi del reparto maxillo-facciale dell'ospedale Villa Sofia. L'intervento di chirurgia ricostruttiva è molto complesso perché l'animale ha strappato quasi tutto il cuoio capelluto e sbranato la parte inferiore del viso del bambino. La polizia sta interrogando i familiari e i vicini.



Il cane è ancora in casa: si aspetta l'arrivo del veterinario per sottoporlo a controlli medici. La famiglia del bambino - il padre è un gioielliere - aveva trovato l'animale, abbandonato, sei mesi fa, e aveva deciso di tenerlo.



Bimbo azzannato al volto nel Teramano

Un espisodio simile è avvenuto in un'abitazione di Martinsicuro (Teramo), dove un pastore maremmano abruzzese ha azzannato un bimbo di due anni e mezzo. Il piccolo, di nazionalità albanese, è stato aggredito dentro la propria abitazione dal cane di proprietà del padre, sotto gli occhi dei genitori che sono riusciti ad allontanare l'animale e a soccorrere il bimbo.



I morsi del cane di grossa taglia hanno raggiunto il bambino al volto e a una spalla, provocando grosse ferite: è stato trasportato dal padre all'ospedale di Sant'Omero e da qui trasferito al reparto di pediatria del nosocomio di Pescara per la suturazione delle lacerazioni. Secondo i sanitari il piccolo, è in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.