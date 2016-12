foto Ap/Lapresse

- Un peschereccio in legno carico di migranti, partito da Bengasi sabato, è sbarcato a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano. A terra sono state trovate 169 persone (di cui 19 donne - una incinta - e due bambini), per lo più sedicenti somali ed eritrei. I migranti hanno però detto di essere 270: sono in corso le ricerche di quelli che mancano all'appello. Lo riferisce il Comando generale delle Capitanerie di Porto.