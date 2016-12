Immigrati, barcone lancia Sos: 5 i morti

foto LaPresse 00:19 - Cinque morti e diverse persone in condizioni critiche sono stati trovati sul barcone di immigrati soccorso dalla guardia costiera al largo di Lampedusa. A dare l'allarme alla Capitaneria di porto erano stati gli stessi naufraghi che vistisi in difficoltà, hanno chiesto l'Sos con un telefono satellitare. - Cinque morti e diverse persone in condizioni critiche sono stati trovati sul barcone di immigrati soccorso dalla guardia costiera al largo di Lampedusa. A dare l'allarme alla Capitaneria di porto erano stati gli stessi naufraghi che vistisi in difficoltà, hanno chiesto l'Sos con un telefono satellitare.

Sull'imbarcazione, che era alla deriva con il motore in avaria, si trovavano altri 52 migranti, tra cui cinque donne, tutti in precarie condizioni di salute; 19 sono stati imbarcati sul Pattugliatore della Guardia di Finanza; altri 32 sulla motovedetta della Guardia Costiera; un altro extracomunitario, in gravi condizioni, è stato invece soccorso da un elicottero di stanza sulla nave militare Bettica.



Nella zona è stato dirottato anche un rimorchiatore d'altura per partecipare alle operazioni di soccorso. Tutte le unità stanno facendo rotta verso Lampedusa.



Il gommone che ha lanciato l'Sos con un telefono satellitare si trovava alla deriva a 85 miglia a Sud di Lampedusa, in acque di competenza libica per le operazioni di ricerca e soccorso.