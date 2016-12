Agrigento, ragazzo autistico dopo vaccino, Tar: il ministero della Salute deve pagare

L'Italia nel 2014, ultimo anno per il quale sono disponibili i dati, ha toccato i livelli di adesione più bassi, come ricorda la "Repubblica". Siamo sotto la soglia di sicurezza, cioè il 95% di copertura, per i cosiddetti obbligatori. Gli altri, come il trivalente per morbillo, parotite e rosolia sono al massimo all'85%.



I vaccini non sono sicuri al 100 per 100, in casi molto rari possono provocare la stessa malattia che dovrebbero prevenire o una sua complicanza. Ma problemi diversi, come appunto l'autismo, sono esclusi dagli esperti di tutto il mondo.