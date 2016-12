Aereo perde ruota e fa atterraggio di emergenza: sfiorata strage a Catania

L'incidente è avvenuto all'aereo Meridiana decollato da Catania alle 09.28 e diretto a Milano Linate. Nella fase di decollo dall'aeromobile si è staccata una ruota esterna posteriore che è caduta sulla spiaggia di sabbia della Plaia, che d'estate è affollatissima, senza procurare danni.



Il comandante è tornato indietro e, alle 10:12, ha eseguito un atterraggio di emergenza a Fontanarossa che è perfettamente riuscito. Lo scalo è stato chiuso per mezz'ora e due voli sono stati dirottati a Palermo.



I passeggeri a bordo non si sono accorti della perdita della ruota. Il comandante ha comunicato che rientravano a Fontanarossa per un guasto tecnico e l'aeromobile è atterrato con i passeggeri che sono scesi normalmente.