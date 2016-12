Tragedia nel Messinese, operaio di 56 anni perde il lavoro e si impicca

13:54 - Tragedia a Scaletta Zanclea, nel Messinese, dove un operaio 56enne si è tolto la vita: l'uomo era depresso dopo aver perso il lavoro alcuni mesi fa. E' stato trovato impiccato a un tubo di sostegno di un pergolato della sua abitazione in campagna. Trovato anche un biglietto nel quale il 56enne ha spiegato ai suoi cari i motivi del gesto e ha chiesto perdono alla famiglia.

Divorziato dalla moglie, da tempo era senza impiego e, agli amici, aveva più volte confidato la sua frustrazione e la sua rabbia verso una politica non in grado di risolvere il dramma della disoccupazione.



Nella lettera lasciata alla famiglia, l'operaio ha scritto di essere disperato e ha chiesto scusa per il dolore che, con questo estremo gesto, avrebbe procurato ai suoi cari.



A trovare il corpo è stato un amico del 56enne, preoccupatosi nel non vederlo arrivare al loro appuntamento.