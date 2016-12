22:02 - Migliaia di persone hanno preso parte a Palermo alle celebrazioni nel 22esimo anniversario della strage di via D'Amelio in cui persero la vita Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta. Il fratello del giudice a Rosy Bindi: "Chiediamo di istituire una sottocommissione specialistica sulla trattativa Stato mafia, non esiste un comitato per le stragi del '92-93, le sovrapposizioni tra mafia e Stato sono il vero problema di questo Paese. Una commissione antimafia senza il supporto di questa sottocommissione è vuota".