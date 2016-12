Palermo, 18enne muore dopo ascesso Troppo care le cure odontoiatriche

21:38 - Una ragazza di 18 anni, Gaetana Priolo, è morta in ospedale a Palermo per le conseguenze di un ascesso dentario non curato per motivi economici. Fatale lo shock settico polmonare causato da una fascite, infezione grave che, partendo dalla bocca, si è diffusa alle vie respiratorie. Vane le cure prestatele al Buccheri La Ferla, dove era giunta dopo esser svenuta in casa, e presso il reparto di rianimazione dell'ospedale Civico del capoluogo siciliano.

"La paziente è arrivata in condizioni serie dal Buccheri La Ferla ed è stata ricoverata in seconda rianimazione dove le è stata diagnosticata una fascite - spiegano all'ospedale Civico di Palermo -. I medici hanno fatto di tutto per salvarla, ma le condizioni critiche si sono ulteriormente aggravate e la scorsa settimana è deceduta".



La 18enne viveva nel quartiere Zen di Palermo, una delle zone di maggior degrado della città. La procura del capoluogo siciliano ha aperto un'inchiesta per far luce sulla vicenda.



I casi di fascite, secondo gli odontoiatri italiani, sono in forte aumento. Molte famiglie trascurano, il più delle volte per mancanza di soldi, l'igiene orale e riducono i controlli.