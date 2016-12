Ondata di sbarchi in Sicilia: soccorsi oltre 1.200 immigrati su 13 barconi

12:02 - Tredici barconi carichi di immigrati sono stati soccorsi dalle navi della Marina militare e dalle motovedette della Guardia costiera nel Canale di Sicilia. Le persone già tratte in salvo sono circa 1.200, mentre è imprecisato il numero di quelle che sono ancora a bordo delle imbarcazioni non raggiunte dai soccorsi. Lunedì erano stati tratti in salvo 596 migranti, tra cui 103 donne e 62 minori, in due diversi interventi a sud di Lampedusa.

Due barconi sono stati soccorsi dalla nave Euro della Marina militare: complessivamente sono stati recuperati 482 migranti (di cui 25 bambini e 50 donne). Il pattugliatore Cigala Fulgosi ne ha salvati invece 274, tra cui nove bambini e sei donne.



Due motovedette delle Capitanerie di porto hanno poi recuperato insieme oltre 200 migranti, mentre la nave della Marina San Giusto ha soccorso 97 persone che si trovavano a bordo di un'imbarcazione e si è poi diretta verso un'altra, sulla quale sono stimati un centinaio di immigrati. Su altri tre barconi sono stati dirottati altrettanti mercantili, per fornire soccorso, e su un quarto una motovedetta della Guardia costiera.