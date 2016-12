Fiat Termini, appello dei parroci ai fedeli: "Partecipate allo sciopero"

16:43 - La vertenza della Fiat di Termini Imerese arriva nelle parrocchie del territorio della cittadina. Con una lettera ai fedeli, i sacerdoti chiamano infatti a raccolta la comunità per lo sciopero generale in programma giovedì. Ecco l'appello dei parroci: "Vi chiediamo di partecipare e di far partecipare le persone che incontrerete, certi che il Signore non delude le speranze del popolo che lo invoca con fiducia".

Di fronte a una bomba sociale pronta a esplodere, con i lavoratori coperti dalla cassa integrazione fino a giugno, la Chiesa ha deciso di muoversi senza tentennamenti. Con un comunicato congiunto, rivolto "a tutti gli uomini di buona volontà" i parroci di Termini Imerese sollecitano la mobilitazione, "avendo ascoltato i bisogni di donne e uomini delle nostre comunità, che ormai giunti allo stremo, danno segni evidenti e inquietanti di sofferenza, la quale in questi ultimi giorni è diventata sempre più ingovernabile".



I preti nella lettera ai fedeli ricordano che il giorno dopo la manifestazione "si svolgerà un incontro a Roma al ministero dello Sviluppo economico che potrebbe essere decisivo per la risoluzione della vicenda Fiat, madre del progressivo dissesto economico della nostra zona: ormai si è alla vigilia del licenziamento dei 1200 operai".



"La crisi che attanaglia il nostro comprensorio è diventata sempre più grave - scrivono i parroci - noi cristiani, siamo chiamati ad agire, ad operare per il bene nostro e dei nostri figli. E' in gioco il futuro dei nostri paesi, delle nostre famiglie. Non possiamo e non dobbiamo rimanere immobili, senza lavoro non c'è futuro". Alla manifestazione organizzata da Fim Fiom e Uilm, parteciperanno artigiani, commercianti, imprenditori: l'amministrazione comunale ha coinvolto anche le scuole, con delegazioni di studenti in piazza.