Nuova tragedia dell'immigrazione dopo la strage di Lampedusa. Un barcone con circa 250 immigrati a bordo è naufragato nel Mediterraneo, a circa 60 miglia a sud di Lampedusa, nel Canale di Sicilia. Circa 50 i morti tra cui donne e bambini. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, navi della Marina militare italiana e maltese, che hanno tratto in salvo almeno 200 persone. La cronaca della serata in tempo reale.

00:40 Unità italiane soccorrono anche un gommone

Le unità italiane impegnate nelle operazioni di soccorso del naufragio avvenuto nel Canale di Sicilia che avrebbe causato una cinquantina di morti stanno raggiungendo un altro gommone con un centinaio di migranti che ha lanciato l'Sos. L'imbarcazione, secondo quanto ha riferito la Guardia Costiera, si trova a 84 miglia Sud Est di Lampedusa.

00:34 Muscat: "Ue non perda tempo"

"Quante vite ancora dovranno essere perse in attesa che l'Europa si renda conto della situazione critica nel Mediterraneo?". Se lo chiede il premier maltese Joseph Muscat che rivolge a Bruxelles un appello "a non perdere più tempo con parole inutili". "Il Mediterraneo è diventato un cimitero", ha aggiunto.

23:19 Premier Malta a Letta: grazie per l'aiuto

Il premier maltese, Joseph Muscat, ha telefonato al presidente del Consiglio, Enrico Letta, per ringraziarlo del lavoro svolto dai militari italiani nelle operazioni di soccorso del barcone naufragato nel Canale di Sicilia. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi spiegando che Letta, nel dare atto dell'efficacia dell'intervento delle autorità maltesi, ha sottolineato come l'operazione congiunta abbia consentito di salvare molte vite.

23:13 Recuperati 33 cadaveri

Sono finora 33 i cadaveri recuperati dopo il naufragio nel Canale di Sicilia: lo si apprende da fonti dei soccorritori. In particolare 5 si trovano a bordo di nave Espero della Marina militare, 2 su una motovedetta della Guardia costiera, 4 su una nave maltese e 22 su motovedette della Guardia di finanza.

22:10 Ue: "Urgente operazione Frontex"

La nuova tragedia dimostra come sia sempre più "urgente lanciare una grande operazione Frontex per la sicurezza". E' quanto sottolinea in una nota il commissario Ue per gli Affari interni, Cecilia Malmstrom. "Senza azioni concrete le espressioni di solidarietà restano parole vuote", ha aggiunto.

21:56 Anche donne tra le vittime

Vi sono anche alcune donne tra le vittime del nuovo naufragio nel Canale di Sicilia: cadaveri di sesso femminile, infatti, si trovano a bordo di unità navali italiane intervenute sul posto. Lo si apprende da fonti dei soccorritori.

21:25 Elicottero Marina per evacuazione dei feriti

Un elicottero della Marina militare è decollato da Catania per evacuare alcuni dei superstiti, tra questi anche alcuni bambini. A bordo della nave militare Libra ci sono 56 superstiti (39 uomini, 9 bambini e 8 donne). La Guardia di finanza ha recuperato almeno 5 cadaveri (4 donne e un bambino). Quindici superstiti si trovano su un motopesca italiano.

20:54 Letta: "Drammatica conferma dell'emergenza"

"E' la nuova drammatica conferma della situazione di emergenza". Questo il commento attribuito da fonti di palazzo Chigi al premier Enrico Letta sull'ennesima tragedia dell'immigrazione. Il premier, spiegano le stesse fonti, ha resta determinato a porre con forza il tema dell'immigrazione sul tavolo del prossimo Vertice Ue.

20:33 Circa 50 i morti, tra cui alcuni bambini

E' di circa 50 morti, tra i quali una decina di bambini un primo bilancio del nuovo naufragio avvenuto questa sera nel Canale di Sicilia.

20:09 Dieci bambini su elicottero verso Lampedusa

Sono dieci i bambini salvati dai mezzi di soccorso italiani nella acque maltesi dopo il naufragio del peschereccio. I minori sono già in volo con un elicottero per raggiungere Lampedusa.

20:01 Circa 200 migranti in salvo

Sono circa 150 i migranti naufragati nel Canale di Sicilia che sono stati tratti in salvo da una nave maltese. Lo si apprende da fonti dei soccorritori. A questi se ne aggiungono un'altra cinquantina che si trovano a bordo di una delle navi della Marina militare intervenute.

19:52 Tratti in salvo 43 immigrati

Sono finora 43 i superstiti del naufragio nel Canale di Sicilia che si trovano a bordo di nave Libra della Marina militare.

19:46 Barcone capovolto per ressa a bordo

Secondo la Marina maltese, che ha diffuso una nota ufficiale, il naufragio sarebbe avvenuto alle 17.15: un aereo militare dell'isola in ricognizione nel Canale di Sicilia ha avvistato il barcone con circa 250 migranti che hanno cominciato ad agitarsi per farsi notare. La ressa avrebbe provocato il capovolgimento dell'imbarcazione.

19:31 Naufragio avvenuto in acque maltesi

Il naufragio è avvenuto in acque maltesi, al confine con le acque libiche. Nella zona stanno operando mezzi aerei e navali maltesi ed italiani. Le autorità maltesi, oltre a chiedere l'aiuto delle unità militari italiane, hanno dirottando verso il luogo del disastro anche alcune navi mercantili in transito nella zona.

19:17 Nave della Marina italiana raccoglie superstiti

Alcune decine di superstiti del nuovo naufragio avvenuto nel canale di Sicilia, il numero è attualmente imprecisato, sono stati soccorsi e si trovano a bordo della nave Libra della Marina Militare. A dare l'allarme erano stati gli stessi migranti con un telefono satellitare.

Ultimo aggiornamento: ore 00:40