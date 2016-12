Lampedusa, l'autore del video shock al Cpa ha lasciato volontariamente l'isola

14:06 - Il giovane siriano autore del video shock al centro d'accoglienza di Lampedusa, ha lasciato volontariamente l'isola di Lampedusa a bordo di un traghetto di linea per Porto Empedocle. Lo precisa la questura di Agrigento. Le immagini mostravano gruppi di migranti costretti a denudarsi per essere sottoposti a un trattamento anti-scabbia. L'uomo si troverebbe all'estero e sarebbe in buone condizioni di salute.

In mattinata era stata diffusa la notizia che da due giorni si erano perse le tracce del giovane. Intanto, il parlamentare del Pd Khalid Chaouki, che poco prima di natale si era barricato nel Cpa, ottenendo il trasferimento di 169 immigrati, fa sapere che la procura di Agrigento ha notificato a 3 testimoni eritrei del naufragio dello scorso 3 ottobre (ancora nel centro insieme ad altri 14 profughi) la data dell'incidente probatorio davanti al Gip, che si terrà il 9 gennaio.