Agrigento, asino imbizzarrito uccide a calci imprenditore 50enne

14:32 - Un imprenditore, Giovanni Alessi, 50 anni, di Agrigento, è morto dopo che uno dei suoi tre asini lo ha ripetutamente colpito con calci al torace e alle spalle. E' accaduto in contrada Riina, a Realmonte, in un agriturismo di prossima apertura dello stesso Alessi. A chiamare i vigili del fuoco di Agrigento e i carabinieri sono stati i familiari che non avevano visto rientrare il cinquantenne.

Alessi sarebbe stato in un primo momento morso dall'asino imbizzarrito: avrebbe quindi tentato la fuga, lasciando tracce di sangue lungo l'uliveto, ma è stato raggiunto dall'animale che lo ha finito a calci. I carabinieri hanno richiesto anche l'intervento del servizio veterinario dell'Asp di Agrigento, che ha soppresso l'asino.