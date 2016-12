3 gennaio 2015 Sfregiato con l'acido, la moglie del complice: "La doppia vita di Alex ha distrutto la mia" L'ex modella croata, compagna dell'uomo che ha aggredito Pietro Barbini insieme all'amante Martina Levato, si è vista crollare il mondo addosso Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:53 - Gorana Bulog, moglie di Alexander Boettcher, è l'altra vittima dell'aggressione con l'acido condotta dal broker tedesco e dalla sua amante Martina Levato ai danni dello studente universitario Pietro Barbini. Non è stata attaccata e non ha riportato ferite, ma la sua vita è andata in mille pezzi quando ha scoperto la doppia personalità del marito col quale è sposata da sette anni. "La mia esistenza è distrutta, capisce? Non ho nulla da dire", spiega a Il Giornale.

La bellissima ex modella croata, 31 anni, fino a non molto tempo fa aveva una vita molto attiva. Amante del kayak, al punto da raccontare la sua passione nel blog Gorana e le storie tese, frequentava il Kayak Team Turbigo, lungo il naviglio. Era lei l'anima del Wet dreams team, la squadra dei sogni bagnati, formata dalle ragazze che frequentano il circolo sportivo.



Una settimana fa ha realizzato di non conoscere affatto l'uomo che ama e i suoi sogni si sono infranti. "Quando l'abbiamo chiamata in questura era atterrita perché pensava che al marito fosse capitato un incidente, non certo che fosse stato arrestato per aver preso a martellate l'ex fidanzato della sua amante", racconta un investigatore a Il Giornale. "E' stata lei - continua il detective - a indicarci l'appartamento di via Galeazzo Alessi, sui Navigli, una delle tante proprietà del marito, ma non immaginava che lui lo usasse per incontrare altre donne. Era completamente all'oscuro della doppia vita del consorte".



Dalla squadra mancava già da qualche mese. "Era la più entusiasta, ma da un annetto non si faceva più vedere", raccontano al Kayak Team Turbigo. "Aveva trascinato qui anche il marito - continuano - ma lui era un tipo schivo, che non dava confidenza. Quando abbiamo visto le foto dell'amante, ci siamo chiesti come potesse preferire un tipo così comune a una donna bellissima come la moglie".