Sconti Family day, dopo le polemiche Italo si scusa con chi si è sentito offeso

Chi vorrà andare a Roma sabato 30 gennaio per partecipare al Family day, potrà farlo spendendo meno del solito. La compagnia Italo, infatti, ha deciso di adottare tariffe scontate del 30% per chiunque desideri acquistare un biglietto del treno sfruttando il codice "Family30". Una decisione che ha immediatamente scatenato la reazione di molti utenti in Rete, che accusano la società di trasporto di "essere di parte". E così, alla fine, sono arrivate le scuse dell'azienda.