Scegli la bici per andare al lavoro? Il Comune ti paga

Preferire la bicicletta all'automobile per andare al lavoro, da oggi non solo aiuta l'ambiente, ma può far aumentare il proprio stipendio. Il Comune di Massarosa, in provincia di Lucca, ha proposto un rimborso di 25 centesimi al chilometro per i pendolari che raggiungono l'ufficio in bici. La proposta è stata pensata per diffondere maggiormente la cultura di una mobilità lenta e sostenibile, come spiega l'assessore alla mobilità lenta Stefano Natali.