Scandalo università, Cantone annuncia un "Piano anticorruzione per gli atenei"

Nell'intervista a Repubblica il presidente dell'Autorità anticorruzione ricorda che già un anno fa, proprio a Firenze, denunciò il malcostume universitario, in particolare sui concorsi, ma la reazione fu l'indignazione da parte dei professori. Non per il malcostume ma "per quello che avevo detto. Mi scrissero: fuori le prove". Quello universitario è un mondo suscettibile e capace di grandi difese corporative". Tanto che l'inchiesta che ha portato all'arresto di diversi docenti "mostra un sistema di controllo sui corsi universitari basato su logiche di appartenenza e mai sul merito. A tavolino si decideva chi doveva entrare e chi no".



Cantone, poi, sottolinea come il piano allo studio con il ministro Fedeli ha l'obiettivo di "aiutare l'accademia italiana a tutelare la propria autonomia. Anche le persone con più capacità, a volte, per sopravvivere devono sottoporsi a pratiche umilianti". Soprattutto ora che i finanziamenti al mondo accademico sono diminuiti: "I pochi posti disponibili creano una competitività estrema che può spingere alcuni a mettersi in cordata. Fino al dottorato il percorso è naturale, dopo, nella carriera universitaria, si crea un imbuto stretto che genera il fenomeno della fuga dei cervelli e può alimentare corruzione". E per questo il numero uno dell'Anac sostiene che "bisogna aiutare i whistleblowers. A mettersi contro il sistema, nell'università italiana si rischia".



La Fedeli, da parte sua, in un'intervista al Messaggero invita gli atenei a "costituirsi parte civile contro i professori corrotti e individuare dentro ogni ateneo un responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione». E annuncia che il Piano anticorruzione elaborato assieme a Cantone sarà presentato "al massimo entro la fine di ottobre. Farò un atto di indirizzo, conseguente e coerente con il dossier dell' Anac, che manderò alle Università, enti vigilati, rispettando la loro autonomia. E chiederò di adottare le misure previste nel Piano".



Tra le altre misure allo studio, il ministro spiega poi che "un'ipotesi è quella di componenti esterni autorevoli che facciano parte delle commissioni di concorso per l'accesso alla docenza universitaria".