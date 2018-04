Lascia pentola sul fuoco, tre quindicenni salvano 90enne da incendio

Attirati dalle urla si sono subito resi conto che la situazione era drammatica e, dopo aver dato l'allarme per allertare ambulanza e carabinieri, hanno deciso di intervenire. Così tre amici quindicenni di Guspini (Sud Sardegna), di ritorno a casa dalla gita di Pasquetta, hanno tratto in salvo una 90enne, loro vicina, che aveva dimenticato una pentola sul fuoco. L'abitazione della donna era ormai avvolta dal fumo e lei giaceva a terra in giardino.

I tre quindicenni eroi di Guspini (Foto per gentile concessione di unionesarda.it)



Sono stati ribattezzati i "piccoli eroi di Guspini" Rodolfo Fanni, Renato Saba e Lorenzo Fanari, i tre amici quindicenni che davanti al fumo e a un principio di incendio nell'abitazione di un'anziana vicina di casa non si sono persi d'animo e sono entrati in azione.



Come riferisce L'Unione Sarda, i giovani, rompendo una finestra a piano terra si sono introdotti nell'abitazione ormai invasa dal fumo, perché la nonnina aveva lasciato una pentola sul fuoco. Prima hanno soccorso l'anziana e poi hanno atteso l'arrivo dei sanitari e dei carabinieri.