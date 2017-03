Iglesias, non accetta la separazione: 46enne uccide la moglie a coltellate

Una donna di 32 anni è stata accoltellata dal marito 46enne in un'abitazione a Iglesias. La giovane, morta poco dopo l'arrivo in ospedale , è stata ferita con numerosi fendenti, di cui uno mortale alla gola, durante un litigio in casa legato alla gelosia e alla separazione avvenuta due mesi fa. Nonostante i soccorsi, intervenuti poco dopo, per la 32enne non c'è stato nulla da fare.

La lite finita nel sangue è iniziata intorno alle 20.30. Gianni Murru, 46 anni, si trovava in casa con le tre figlie: aveva trascorso la giornata con loro, e quindi aveva chiamato la moglie, con la quale non viveva più insieme da dicembre, per dirle di andare a prenderle. La donna, Federica Madau, 32 enne originaria di San Gavino Monreale, che era tornata a vivere con i genitori, ha così raggiunto l'abitazione del marito, trovandolo sul portone di casa.



I due hanno iniziato a discutere, e l'uomo ha trascinato nell'ingresso della palazzina la moglie colpendola con alcune coltellate, una delle quali alla gola. Un passante, sentendo le urla, ha chiamato la polizia: poco dopo sono arrivati gli agenti che hanno bloccato Murru e cercato di salvare la 32enne, stesa sulle scale in una pozza di sangue, mentre le tre figlie si trovavano in casa. Sono arrivati anche i medici del 118 ma per Federica Madau non c'è stato nulla da fare. L'uomo, portato in commissariato, è stato arrestato con l'accusa di omicidio.