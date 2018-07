George Clooney ferito in un incidente stradale in Sardegna

George Clooney è rimasto vittima di un incidente stradale in Sardegna . Lo rivela il settimanale Chi. L'attore hollywoodiano, che si trova sull'isola per girare un film, a bordo di uno scooter è stato travolto da un'auto davanti all'ingresso di un hotel in località Costa Corallina, in provincia di Olbia. Clooney è stato trasportato all'ospedale Giovanni Paolo II e la prognosi è di venti giorni di cure per la contusione al ginocchio.

L'attore stava percorrendo la statale 125 "Orientale sarda" quando, all'altezza dell'ingresso carrabile dell'albergo, si è scontrato con una Mercedes che stava entrando nel cortile della struttura ricettiva. Pare che Clooney si sia trovato il mezzo davanti e non sia riuscito a frenare in tempo con lo scooter.



Dopo l'incidente è stato trasportato in ambulanza in ospedale in codice giallo per sospetto trauma al bacino ed è stato tenuto in osservazione per alcune ore. E' stato sottoposto a una tac che non ha riscontrato lesioni, ma solo un lieve trauma ad un ginocchio. Per lui 20 giorni di cure. Quindi è stato dimesso e ha lasciato il pronto soccorso a bordo di uno dei van della produzione.



L'automobilista che lo ha investito ha prestato i primi soccorsi all'attore, fino all'arrivo dell'équipe medica del 118. L'attore si trova in Sardegna per le riprese della serie tv "Catch 22", di cui è regista e produttore.