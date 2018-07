L'incidente che ha coinvolto George Clooney in Sardegna, nella zona di Olbia, è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza. News Mediaset propone le immagini dello scontro tra lo scooter dell'attore e l'auto che stava svoltando in un hotel. Dal filmato è anche possibile vedere il conducente del veicolo scendere e prestare i primi soccorsi a Clooney.

L'uomo dell'auto: "Lui mi è venuto addosso" - "Ero fermo al centro della carreggiata pronto a svoltare alla mia sinistra quando sono sopraggiunte due moto: la prima ha evitato l'urto, la seconda mi è venuta addosso". Lo ha detto Antonello Viglino, l'automobilista di 67 anni di Nuoro, che sulla statale 125 nei pressi di Loiri Porto San Paolo, era alla guida della Mercedes station wagon contro la quale si è schiantato in moto George Clooney. "Ho soccorso il malcapitato come avrei fatto per chiunque - spiega Viglino -. Gli ho tolto il casco per farlo respirare meglio e gli ho chiesto se potesse muovere le gambe. A quel punto ho visto che si trattava di Clooney, ma il mio atteggiamento non è cambiato. Ero solo preoccupato delle condizioni di salute. Questa è la mia unica dichiarazione. Le altre appartengono alla fantasia di chi le ha scritte".