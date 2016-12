Cagliari, multata dopo aver fotografato vigili: "Intralcio al traffico"

11:48 - Un'avvocatessa di Cagliari, Enrica Anedda, è stata multata per "intralcio alla circolazione" in piazza Costituzione, in pieno centro, mentre stava scattando una fotografia a un gruppo di vigili urbani. "Ero ferma a piedi sul bordo della rotatoria e stavo facendo una foto panoramica riprendendo i vigili di spalle. Non stavo affatto ostacolando il traffico", si difende la donna. Gli agenti l'hanno notata, raggiunta e poco dopo le hanno comminato una sanzione di 25 euro.

Nessun livore della signora Anedda contro i vigili. "Non ho nulla contro i vigili urbani di Cagliari, ero solo arrabbiata per i continui raid vandalici che avvengono in città. Mi sembrava ridicolo vedere cinque vigili fermi al bar, mentre la notte di Capodanno erano stati condotti diversi episodi di vandalismo. Per questo motivo volevo immortalare la scena e mostrarla a mio padre", racconta l'avvocatessa, figlia dell'ex parlamentare di An Gianfranco Anedda.



Dopo la richiesta di mostrare i documenti, gli agenti hanno iniziato a consultare un libretto per cercare il verbale da contestare alla donna. Di qui è nata un'accesa discussione. "Non mi facevano avvicinare - sottolinea l'avvocatessa -, mi hanno allontanato con delle spintarelle. Una situazione ridicola". Infine, la consegna del verbale con la multa: "quale pedone circolava sulla carreggiata attestandosi in mezzo alla stessa per scattare fotografie creando intralcio alla circolazione nonostante la presenza del marciapiede in condizione di traffico intenso".