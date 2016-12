Cagliari, bimba di 2 anni muore travolta da uno scaffale in un supermarket

Una bambina di 2 anni è morta nel punto vendita Metro alla periferia di Cagliari: la piccola è stata schiacciata dal crollo di uno scaffale che reggeva centinaia di cartoni per pizze. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo di un'ambulanza del 118 e dei carabinieri, ma per la piccola non c'è stato nulla da fare. Era presente anche il padre della bimba ma sia lui che la madre sono rimasti illesi.