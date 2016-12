Cagliari, morta la blogger contro il cancro

foto Facebook 12:19 - Per due anni ha raccontato la sua storia, la lotta contro quel tumore al colon che alla fine se l'è portata via. Federica Cardia non c'è più. La blogger 31enne cagliaritana, anima del blog "Tanto vinco io" nel quale ha racchiuso due anni di speranza, non ce l'ha fatta. Due giorni fa scriveva: "Spero di darvi buone notizie nelle prossime settimane, per ora buonanotte!". - Per due anni ha raccontato la sua storia, la lotta contro quel tumore al colon che alla fine se l'è portata via. Federica Cardia non c'è più. La blogger 31enne cagliaritana, anima del blog "Tanto vinco io" nel quale ha racchiuso due anni di speranza, non ce l'ha fatta. Due giorni fa scriveva: "Spero di darvi buone notizie nelle prossime settimane, per ora buonanotte!".

Quelle notizie, che in tanti aspettavano, non sono mai arrivate. Federica non scriveva da giugno. Solo il 3 settembre era tornata a parlare, spiegando il perché del suo silenzio: "Tre mesi e più di ospedale (non continuativi, ma più o meno siamo lì) tra alti e bassi, interventi chirurgici e tanta, troppa stanchezza".



Nulla però le aveva tolto la voglia di vivere, nemmeno la terribile sentenza dei medici che l'avevano data per incurabile. "Parlarne non è facile, ma ci proverò - scriveva lei presentandosi su Facebook -. Racconterò tutto per trovare informazioni, e il vostro aiuto. Senza paura. Perché tanto vinco io". E alla fine Federica ha vinto. Perché di lei resta una scia di amore per la vita che si riflette nelle centinaia di commenti che in queste ore stanno mandando in tilt la sua pagina sul social network.