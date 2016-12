Carbonia, le tolgono i figli: madre si suicida

foto LaPresse 12:57 - Non ce l'ha fatta a vivere senza i suoi tre bambini e si è tolta la vita. E' questo il tragico epilogo della vicenda di una madre 38enne a cui, per i suoi problemi di tossicodipendenza, erano stati tolti i figli, dati in affido a un'altra famiglia. Nel suo diario, la donna, di Carbonia (Sardegna), raccontava del suo sogno più grande, quello di poter riabbracciare i suoi figli. "Bambini miei - si legge - sto combattendo per riportarvi a casa". - Non ce l'ha fatta a vivere senza i suoi tre bambini e si è tolta la vita. E' questo il tragico epilogo della vicenda di una madre 38enne a cui, per i suoi problemi di tossicodipendenza, erano stati tolti i figli, dati in affido a un'altra famiglia. Nel suo diario, la donna, di Carbonia (Sardegna), raccontava del suo sogno più grande, quello di poter riabbracciare i suoi figli. "Bambini miei - si legge - sto combattendo per riportarvi a casa".

La scomparsa di Francesca Tuveri, questo il nome della donna, risale allo scorso 28 maggio, ma la notizia si è appresa solo oggi riportata dal quotidiano l'Unione sarda. Ora la battaglia per i tre bambini passerà nelle mani dei nonni che si batteranno per poter vedere i loro nipotini. Prima dell'estremo gesto, Francesca Tuveri si era confidata con la madre alla quale aveva detto: "Se non ci sono più, te li danno i bambini".