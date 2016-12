Cagliari, in coma per una mancata precedenza

foto Ansa 17:00 - Un 21enne è ricoverato in coma farmacologico a Cagliari dopo essere stato pestato a sangue per una mancata precedenza. Un suo compaesano di 23 anni è indagato per lesioni personali dai carabinieri di Villacidro. Michael Matzuzzi si era scontrato in bicicletta con una moto a tre ruote, cui non aveva dato la precedenza. Il conducente era sceso e l'aveva picchiato. Poi, aveva fatto credere che Michael fosse rimasto ferito nello scontro. - Un 21enne è ricoverato in coma farmacologico a Cagliari dopo essere stato pestato a sangue per una mancata precedenza. Un suo compaesano di 23 anni è indagato per lesioni personali dai carabinieri di Villacidro. Michael Matzuzzi si era scontrato in bicicletta con una moto a tre ruote, cui non aveva dato la precedenza. Il conducente era sceso e l'aveva picchiato. Poi, aveva fatto credere che Michael fosse rimasto ferito nello scontro.

Inizialmente la vicenda era stata archiviata come un semplice incidente stradale: alle 23 circa del 16 aprile, il 21enne era stato soccorso dopo uno scontro tra la sua bicicletta e una motocarrozzella. Trasportato all'ospedale di San Gavino era stato poi trasferito, date le gravissime condizioni, al Marino di Cagliari dove i chirurghi lo hanno sottoposto ad un intervento alla testa per rimuovere un ematoma interno. Il paziente adesso è in stato di coma farmacologico.



La svolta nelle indagini è arrivata a seguito di una segnalazione ai carabinieri che hanno poi avviato i necessari accertamenti riuscendo a ricostruire il fatto. Michael Matzuzzi non avrebbe rispettato uno stop mentre percorreva una via del paese in bicicletta e avrebbe urtato la motocarrozzella guidata dal 23enne, finendo a terra. Il conducente della motoape sarebbe sceso dal mezzo e avrebbe picchiato selvaggiamente il ciclista, finché non è transitata casualmente una pattuglia delle guardie campestri che si è fermata e, viste le condizioni del ragazzo sanguinante disteso sull'asfalto, ha chiesto l'intervento del 118. Le condizioni del ferito non erano però dovute alla caduta dalla bici, come affermato dall'altro giovane, ma alle percosse ricevute.