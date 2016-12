foto LaPresse

10:17

- Un portavalori è stato assaltato nell'Iglesiente lungo la Statale 130. All'altezza del bivio per Villaspeciosa-Uta, il mezzo è stato affiancato da un Suv, che lo ha speronato: il conducente, imprigionato tra il fuoristrada e una Ford Focus, è stato costretto a fermarsi. I banditi hanno portato via armi e tre contenitori di valori dei quali non si conosce ancora il contenuto, e quindi sono fuggiti.