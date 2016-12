Costa Smeralda, turisti tedeschi comprano aragoste per 500 euro e poi le liberano

foto Afp 10:56 - Hanno ordinato aragoste in ristorante per 500 euro. Non per mangiarle, ma per liberarle in mare. Protagonista del curioso episodio, avvenuto in ristorante della Costa Smeralda, una coppia di turisti tedeschi in vacanza in Sardegna, coppia particolarmente sensibile alla sorte dei due animali. E' stata la donna, racconta il proprietario del locale, a fare pressioni sul marito per ridare la libertà. - Hanno ordinato aragoste in ristorante per 500 euro. Non per mangiarle, ma per liberarle in mare. Protagonista del curioso episodio, avvenuto in ristorante della Costa Smeralda, una coppia di turisti tedeschi in vacanza in Sardegna, coppia particolarmente sensibile alla sorte dei due animali. E' stata la donna, racconta il proprietario del locale, a fare pressioni sul marito per ridare la libertà.

I turisti sono andata a Cala di Volpe, località non distante da Porto Cervo, per una cenetta romantica che si è conclusa, appunto, con l'insolita richiesta di comprare le aragoste ancora vive per poterle liberare in mare. E' stata la donna - come raccontano al quotidiano sardo il proprietario e lo chef del ristorante - dopo aver ammirato i crostacei vivi esposti nella vetrina del locale, a suggerire al marito di comprarli e rimetterli in mare.



Qualcuno ha provato a far cambiare idea, spiegando loro che probabilmente, nonostante le buone intenzioni, le aragoste non sarebbero sopravvissute o sarebbero comunque state ripescate subito. Sta di fatto che alla fine la coppia tedesca e' riuscita nel suo intento: ha sborsato 500 euro per acquistare i crostacei e se li è fatti sistemare in un apposito contenitore per il trasporto ed è tornata in albergo felice e contenta.