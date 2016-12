Tenta di salvare uno squalo: azzannato

foto Dal Web 20:58 - Voleva salvare uno squalo verdesca di oltre due metri, spiaggiatosi a Costa Rey, nel Sud della Sardegna. Invece l'animale lo ha azzannato a una gamba, procurandogli ferite giudicate guaribili in 20 giorni. Protagonista della disavventura è Giorgio Zara, un cineoperatore 57enne che collabora con la rete regionale per la fauna marina protetta. L'uomo è stato subito soccorso, mentre lo squalo è morto spiaggiato. - Voleva salvare uno squalo verdesca di oltre due metri, spiaggiatosi a Costa Rey, nel Sud della Sardegna. Invece l'animale lo ha azzannato a una gamba, procurandogli ferite giudicate guaribili in 20 giorni. Protagonista della disavventura è Giorgio Zara, un cineoperatore 57enne che collabora con la rete regionale per la fauna marina protetta. L'uomo è stato subito soccorso, mentre lo squalo è morto spiaggiato.

Il tentativo di salvataggio è avvenuto in prossimità di un campeggio: la verdesca si era avvicinata troppo alla spiaggia e Zara ha tentato di fargle riguadagnare il largo su incarico della Capitaneria di porto. Probabilmente già spaventato dal fatto di non riuscire più a tornare in acque profonde, lo squalo ha però sferrato un attacco improvviso affondando i denti su una gamba di Zara.