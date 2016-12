Sardegna, le vittime dell'alluvione

11:57 - Ecco l'elenco delle vittime del terrificante alluvione che ha devastato la Sardegna.



In provincia di Olbia si contano 13 morti:

- Tre persone sono morte in seguito al crollo di un argine sulla Provinciale 38 tra Olbia e Tempio, in località Monte Pino. Si tratta di Bruno Fiore, 68 anni, della moglie Sebastiana Brundu, di 61, e della consuocera Maria Loriga, di 54.

- Un uomo di 35 anni, Francesco Mazzoccu, ed il figlio Enrico, un bambino di tre, sono morti in località Raica, nella strada che porta a Telti.

- Una donna di 42 anni, Patrizia Corona, e la figlia Morgana Giaconi di 2, che si trovavano a bordo di una Smart, sono morte dopo che l'auto è stata travolta da acqua e fango in località bandinu, in via Cina. Il compagno della donna, un poliziotto, che si trovava con loro, è invece riuscito a salvarsi.

- Una donna di 83 anni, Anna Ragnedda, è morta nella sua abitazione in via Lazio.

- Un'altra donna, Maria Massa, di 88 anni, è deceduta nel suo appartamento di via Romania, sembra per essere caduta dal balcone: è stata trovata in un canale.

- Sterminata un'intera famiglia di brasiliani residente ad Arzachena: il seminterrato nel quale abitavano è stato sommerso da tre metri d'acqua e tutti gli occupanti - Isael Passoni e la moglie Cleide, entrambi di 42 anni, e i due figli, Weriston di 20 e Laine Kellen di 16 - sono rimasti intrappolati morendo annegati.



Due morti in provincia di Nuoro:

- Sulla strada Oliena-Dorgali è morto un poliziotto di 44 anni, Luca Tanzi, assistente capo della Squadra mobile di Nuoro, finito fuori strada con l'auto di servizio mentre scortava un'ambulanza. Gli altri tre agenti a bordo sono gravi.

- Una donna di 87 anni, Maria Frigiolini, costretta su una sedia a rotelle, è morta nella sua casa allagata a Torpè, sembra per un attacco di cuore.



Un morto in provincia di Oristano:

- Una donna di 64 anni, Vannina Figus, è stata trovata morta nella sua casa allagata a Uras.