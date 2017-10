Sardegna, sgozza il suo gregge: non riusciva più a vendere il latte

Un allevatore di 62 anni di Ploaghe ( Sassari ) ha sgozzato 135 pecore e 4 cani pastore perchè non riusciva più a vendere il latte che produceva. La cooperativa a cui fino a qualche tempo fa consegnava il latte ad un certo punto ha smesso di comparglielo perchè riteneva che il prodotto avesse un eccessivo contenuto macrobiotico quindi non era più commestibile . Da qui la folle decisione di tagliare la gola all'intero gregge.

A fare la macabra scoperta sono stati alcuni allevatori allertati dal fetore di animali in decomposizione. Sono stati loro a chiedere l'intervento della Forestale e della polizia locale di Ploaghe che hanno trovato gli animali in una pozza di sangue ai piedi del colle di Santa Giusta in località "Pala 'e Chercu" (Sassari)



L'allevatore che ha massacrato il gregge era già noto alle forze dell'ordine. Nel 1998 era stato sospettato di avere sparato ad un vicino di casa ed era finito in psichiatria dopo il sequestro del fucile e delle munizioni.